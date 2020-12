Meteo Roma del 24-12-2020 ore 19:15

meteo en ritrovati all’ascolto e buon Natale le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord condizioni meteo in prevalenza Instabili con piogge diffuse nevicate in montagna al mattino precipitazioni e sente solo sul Piemonte Valle d’Aosta Quota neve in calo al pomeriggio in serata con te fino a 200 metri al centro Giornata nuvolosa con precipitazioni in arrivo al mattino su Toscana e Umbria dal pomeriggio e soprattutto in serata su tutte le regioni con nevicate man mano quote più basse e fino a quote collinari non tra Toscana Umbria e Marche al sud giornata Manu più instabile con piogge dal mattino su Campania e Sardegna e dentro la notte su tutte le regioni fino in Sicilia neve in Sardegna fino a 700 metri di quota in Appennino fino a 900 metri di quota temperature in forte calo specie al centro-nord Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano a voi tuttiBuon Natale meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa