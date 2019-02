Meteo Roma del 25-02-2019 ore 19:15

meteo dalla redazione per un nuovo aggiornamento meteo studio Roberta Frascarelli domani al nord e il sole prevalente e clima secco fin dal mattino qualche nube alta e stratificata potrebbe transitare Tuttavia sui cieli di Lombardia Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia ma senza alcun tipo di precipitazione associata al centro tempo stabile con sole prevalente su Toscana Umbria e Lazio qualche precipitazione su Marche Abruzzo al primo mattino nervosa fino a quote molto basse bel tempo dal pomeriggio su tutte le regioni centrali corso prevalente al sud tempo instabile con neve fino a quote basse al mattino interni per insulari della Sicilia precipitazioni in esaurimento con il trascorrere della giornata con residue piogge tra Calabria e Sicilia al pomeriggio in definitivo esaurimento in serata o notemperature minime in ulteriore diminuzione valori massimi in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa