Meteo Roma del 25-02-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord maltempo diffuso con neve sui rilievi inizialmente oltre 1200-1400 metri in chiaro fin verso i 600-800 metri al pomeriggio nella parte finale dei fenomeni miglior ovunque in serata con residue piogge labassaromagna al centro piogge sparse localmente a carattere temporalesco sia mattino che nelle ore per pomeridiani e serali guardano Il rapido Carlo sull’Appennino degli 800-1000 metri versi 300-400 metri sulla parte conclusiva del giorno al sud e sulle Isole tempo inizialmente Stabilo ovunque Salvo locali piogge sulla Sardegna peggiora pomeriggio serata sui settori tirrenici con temporali neve in Appennino fin verso i 600-800 m temperature rapido cavo tra la sera e la notte le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

