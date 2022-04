Meteo Roma del 25-04-2022 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto delle previsioni del tempo per la giornata di domani al nord molte nulla al mattino sulle regioni settentrionali ma con locali piogge solo sulla Liguria tra pomeriggio e sera è stabilita in aumento con piogge e temporali sparsi a partire da via pennino ma in movimento anche sulla pianura padana al centro riabilita asciutta al mattino con locali piogge solo sull’alta Toscana instabilità momento pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali in locale sconfinamento verso Adriatico graduale esaurimento dei fenomeni a partire dalla serata al sud giornata all’insegna del tempo stabile dove avremo solo nuvolosità alternata ad ampie schiarite addensamenti maggiori sui settori tirrenici peninsulari da segnalare solo qualche isolata pioggia pomeriggio sul Molise temperature minime in generale diminuzione massime rialzo al nord e stazionari deve Carlo al centro-sud previsioni del tempo sono a cura delmeteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa