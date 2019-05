Meteo Roma del 25-05-2019 ore 06:10

meteo Benvenuti l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord durata instabile con la pioggia più vicini spazio quindi al mattino prima che al pomeriggio possono svilupparsi acquazzoni e temporali intensi sia sui rilievi che sulle pianure al centro condizioni di tempo stabile al mattino nubi sparse metà pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali spezie sugli appennini al sud temporali già al mattino soprattutto sulla Sicilia interesseranno anche Calabria e Campania al pomeriggio instabilità allenamento in serata e nottata temperature stazionarie o in aumento salgo una lieve flessione delle macchine al nord e sud Sardegna previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa