Meteo Roma del 25-05-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani allerta piogge vigili al mattino soprattutto sui settori centro occidentali mentre al pomeriggio andrà a peggiorare anche verso est con tempo instabile su tutte le regioni al centro giornata all’insegna del tempo instabile con la pioggia acquazzoni fin dal fenomeno intensi soprattutto tra Toscana Umbria e Lazio nelle ore diurne al sud tempo generalmente instabile con acquazzoni e temporali anche intensi ad iniziare da Sicilia a Sardegna e Campania temperature minime in generale aumento delle massime tenderanno a diminuire previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

