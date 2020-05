Meteo Roma del 25-05-2020 ore 19:15

meteo nuovo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli domani al nord maltempo il sole prevalente su tutti i settori Salvo locali acquazzoni attesi al pomeriggio sui rilievi delle regioni nord-orientali in esaurimento nel corso della serata al centro inizio di giornata di pioggia sulle coste adriatiche più asciutto su questi settori nelle ore pomeridiane e serali ma con locale instabilità attesa sulle zone interne di Lazio e Abruzzo al sud e sulle Isole locali acquazzoni al pomeriggio sui rilievi delle regioni peninsulari tempo più stabile asciutto altrove per tutto l’arco della giornata temperature minime e massime in generale calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa