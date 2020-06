Meteo Roma del 25-06-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo Bentrovati dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord tempo stabile al mattino o con poche nubi e ampie schiarite stabili al pomeriggio in serata su Alpi e Appennino Ligure con locali acquazzoni o brevi temporali al centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi a inizio giornata nubi cumuliformi l’aumento al pomeriggio su Alta Toscana settori appenninici con possibili piogge e precipitazioni temporalesche Sud ed isole intera giornata ad ampie schiarite tempo asciutto ovunque Salvo qualche addensamento al mattino sulla Puglia locali acquazzoni al pomeriggio sulle zone interne della Campania temperature stazionarie o in lieve aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa