Meteo Roma del 25-06-2021 ore 19:15

meteo bene ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni temporali su rilievi asciutto sui settori adriatici in serata residue piogge sui settori Alpini asciutto altrove con il mio poco nuvolosi al centro al mattino tempo stabile asciutto con Cieli poco nuvolosi maggiori addensamenti sul Lazio al pomeriggio piogge sui rilievi tra Lazio e Abruzzo asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi in serata tempo stabile concerti ovunque Sereni a tu Da tempo Giosa al mattino concedi poco irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni associati al pomeriggio schiarite sulla Sardegna e con Ampi spazi di sereno altrove con tempo asciutto in disparte in serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime e massime in diminuzione le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

