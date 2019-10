Meteo Roma del 25-10-2019 ore 19:15

Errore: L'attributo resource non è valido.

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia tempo in progressivo miglioramento le ultime precipitazioni bagneranno Liguria Piemonte Val d’Aosta nelle ore di urne asciutto dalla serata su tutti i settori ma cominciano il generalmente nuvolosi alle Centro Italia condizioni di generale stabilità sia sul versante tirrenico che su quella Adriatico nuvolosità in transito fino al mattino con Maggiori schiarite specie nelle ore pomeridiane addensamenti piu’ compatti invece in serata in nottata adesso l’Italia giornata all’insegna del tempo asciutto con sole prevalente nelle ore di urne Salvo qualche nube sparsa sulle coste adriatiche sulla cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi poi anche in serata in nottata temperature stabili o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo.itper ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa