Meteo Roma del 25-11-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord maltempo con piogge e temporali al mattino al pomeriggio si rinnovano le condizioni di maltempo 3.090 Piemonte Liguria Veneto piaciuta altrove al centro maltempo con piogge diffuse fino al mattino specialmente sul Lazio piogge evacuazioni anche al pomeriggio in serata su tutte le regioni con fenomeni più intensi sul versante Adriatico al sud forte maltempo sulla Sicilia sulle regioni peninsulari per tutta la giornata con pioggia temporali o nubifragi in Sardegna invece le precipitazioni localizzate saranno alternate da brevi schiarite temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa