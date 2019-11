Meteo Roma del 25-11-2019 ore 19:15

meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo generalmente stabile ma con nuvolosità in transito sia nelle ore diurne che in quelle serali localmente anche bassi sulla pianura padana possibili pioviggini sulla Liguria dal pomeriggio prima di un peggioramento nella notte iniziare da Ovest al centro sole prevalentemente al mattino Salvo qualche nube sparsa prima che gli addensamenti si facciano una mano più contatti dal pomeriggio iniziare dal versante tirrenico non si escludono locali piogge specie sulla Toscana al sud residue precipitazioni al mattino specie tra Puglia Basilicata e Calabria fenomeni in esaurimento al pomeriggio con locali spazi di sereno prima di un momento tra la serata e la nottata temperature in lieve calo nei valori minimi massimi e invece in rialzo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa