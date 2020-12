Meteo Roma del 25-12-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord rapido miglioramento sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e poi al pomeriggio residue piogge solo su Romagna Appennino settentrionale con neve fino a 300 metri in serata ampie schiarite ovunque al centro giornata con tempo instabile Dov’è un vertice credo porterà nuvole con pioggia acquazzoni sparsi localmente più intensi su Marche Abruzzo Quota neve in calo fino a quote collinari in serata al sud tempo instabile o perturbato con molte nuvole associate a pioggia temporali sparsi espositori peninsulari che sulle Isole maggiori con neve sulle montagne fenomeni in serata e nottata con Quota neve in calo fino in 600-700 m temperature in deciso calo su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa