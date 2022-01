meteo Enna ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile al mattino con il basso lungo la Pianura Padana e sulla Liguria nel corso del pomeriggio Per sistemarlo nuvolosità sui medesimi settori con Ampi spazi di sereno sulle Alpi in serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo al centro al mattino cieli sereni eccetto qualche addensamento sulle coste del Lazio al pomeriggio c’è lì del tutto soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità avvertita lungo le coste marchigiane al sud sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni meridionali Nel corso delle ore notturne avremo nuovamente condizioni di tempo asciutto e senza quasi totale di morosità su tutti i settori temperature minime in calo al centro studi Diaz al nord sulla Sardegna massime stabilì un di regalo su tutto lo stivale le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo Italia meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa