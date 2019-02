Meteo Roma del 26-02-2019 ore 06:10

meteo aggiornamento meteo Bentrovati in studio Roberta Frascarelli oggi al sole prevalente e clima secco fin dal mattino nome alta e stratificata potrebbe transitare Tuttavia sui cieli di Lombardia Veneto Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ma senza alcun tipo di precipitazione associata tempo stabile sulle regioni centrali col sole prevalente su Toscana Umbria e Lazio qualche precipitazione su Marche e Abruzzo al primo mattino Nevoso a quote molto basse bel tempo del pomeriggio su tutte le regioni centrali con sole prevalente tempo instabile al Sud Italia con neve fino a quote basse al mattino sui settori interni peninsulari precipitazioni in esaurimento con il trascorrere della giornata con residue piogge tra Calabria e Sicilia al pomeriggio in definitivo esaurimento in serata o nottata temperature minime un ulteriore divalori massimi in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

