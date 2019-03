Meteo Roma del 26-03-2019 ore 06:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi nubi sparse al mattino con addensamenti anche compatti i settori centro-orientali dove non si escludono locali precipitazioni sull’alto Adige sull’Emilia Romagna con neve fino a 400 700 m cieli sereni o poco nuvolosi dal pomeriggio con tempo stabile al centro tempo instabile sulle regioni centrali con piogge acquazzoni specie nelle ore di urne e neve sugli appennini fino a 700-900 metri fenomeni in cemento in serata Salvo qualche precipitazione ancora tra Lazio e Abruzzo con nevicate fino a 900-1000 metri al sud piogge sparse al mattino con fenomeni specie su Sardegna Molise e Gargano dal pomeriggio anche sulle altre regioni con precipitazioni localmente intense e neve fino a 1300 m sulle zone interni temperature stabili o in diminuzione su tutta Italia siano i valori minimiper i massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa