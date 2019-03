Meteo Roma del 26-03-2019 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata di bel tempo con sole prevalente Ovest qualche nome in transito è da segnalare solamente delle possibili deboli nevicate sulle Alpi di confine centro-orientali fino a quote basse al centro te lo stabile con sole prevalente sulle regioni tirreniche Salvo qualche nube regolare in transito c’è di più nuvoloso in Appennino e tra Marche e Abruzzo ma con isolate precipitazioni solo sulla Majella nevose oltre 800.000 al sud maltempo con piogge temporali specie Tra la Sicilia dalla Calabria e la Basilicata la Puglia neve in Appennino oltre 1000 metri di quota con accumuli abbondanti sulla Sila Aspromonte l’Etna sono 1500 m di quota temperature in ulteriore calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa