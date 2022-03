Meteo Roma del 26-03-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo per la giornata domani al nord al mattino tempo soleggiato su tutti i settori al pomeriggio a te sinopia addensamenti sui rilievi di Lombardia e Trentino Ampi spazi di sereno altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di eccetto qualche innocua densa mento sulla Liguria al centro al mattino nuvolosità irregolare sulle coste del Lazio sereno sui restanti settori al pomeriggio nubi in estensioni su Toscana Umbria e Abruzzo ma senza fenomeni associati in serata ancora tempo stabile ma con nuvolosità in progressivo aumento su tutte le zone a studio Celi poco regolarmente nuvolosi al mattino con qualche più vicina a sud della Sardegna al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità traffico entrata tempo pienamente instabile al Meridione con Cherry poco irregolarmente nuvoloso su tutti i settori temperature minime e massime stabili o ne metto su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano meteo

