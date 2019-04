Meteo Roma del 26-04-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo e le previsioni del tempo per la giornata di quest’oggi nord Italia maltempo piogge e temporali diffusi specialmente durante le ore centrali della giornata fenomeni localmente intensi sulle Alpi Prealpi le altre pianure piemontesi e Lombarde e Venete in attenuazione durante la serata e la nottata al centro Italia condizioni di generale stabilità questa mattina con cieli sereni o poco nuvolosi peggioramenti arriveranno al pomeriggio con pioggia e temporali sulle regioni interne della penisola fenomeni in attenuazione in serata al Sud Italia giornata di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso fin dal mattino e Certo in Sardegna dove non si esclude la possibilità di pioggia da quazzoli temperature in lieve calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa