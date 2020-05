Meteo Roma del 26-05-2020 ore 06:10

meteo dalla redazione da Roberta Frascarelli nuovo aggiornamento meteo oggi Nord bel tempo e sole prevalente su tutti i settori Salvo locali acquazzoni attesi al pomeriggio sui rilievi delle regioni nord-orientali in esaurimento nel corso della serata al centro inizio di giornata di pioggia sulle coste adriatiche più asciutto su altri settori nelle ore pomeridiane e serali ma con locale stabilità attesa sulle zone interne di Lazio Abruzzo Ma tu dai sulle Isole lo faccio nel pomeriggio sui rilievi delle regioni peninsulari tempo più stabile asciutto altrove per tutto l’arco della giornata temperature minime e massime in generale calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa