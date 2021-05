Meteo Roma del 26-05-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata caratterizzata da condizioni stabili al mattino cieli parzialmente nuvolosi e qualche nube in più sul Triveneto al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e non mi sparsi al nord ovest in serata c’erano i numerosi sul Piemonte Liguria Valle d’Aosta sereno o poco nuvoloso su gli altri settori al centro Giornata soleggiata è stabile al mattino qualche addensamento in Abruzzo altrove cieli del tutto sereni al pomeriggio ancora cieli sereni comunque parzialmente nuvolosi in Abruzzo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud giornata all’insegna della stabilità al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio Nessuna lezione congeli ancora sereni o poco nuvolosi in serata qualche numeri su Calabria isole maggiori cieli completamente sereni sulle altre regioni temperature minime e massime in generale diminuzione le previsioni del tempoora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa