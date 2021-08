Meteo Roma del 26-08-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo in graduale peggioramento al mattino stabilita diffusa su tutte le regioni con Cieli finalmente sereni al pomeriggio isolate piogge sui settori Alpini di Lombardia Trentino e Triveneto asciutto sul resto del Nord con Celi per lo più sereni in serata peggiora sulle regioni del nord-est con possibili nubifragi altrove ancora tempo stabile al centro al mattino tempo stabile con cieli sereni al pomeriggio a te di temporali tra Lazio ha fatto fin sulle coste altrove non sono previste variazioni di rilievo in serata tempo stabile su tutte le regioni con Cieli Però più sereni o poco nuvolosi al sud pieno maltempo al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con isolate piogge sulla Sardegna meridionale al pomeriggio instabilità diffusa su settori peninsulari sulla Sicilia possibili precipitazioni sui rilievi della Sardegna in serata tempo in graduale miglioramento con ancora pioggia e tra Puglia esereno o poco nuvoloso altrove temperature minime stazionarie o in calo massime Noventa al nord inviare caldo al centro-sud e previsioni del tempo su una cura del centro meteo italiano meteo

