meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo stabile con cieli sereni al mattino eccetto innocue nubi al 9 pomeriggio nubi sparse tratti anche i contatti e possibili precipitazioni isolate solo sulla Liguria fenomeni anche in serata in nottata sempre sulla Liguria al centro cieli sereni o poco nuvolosi al mattino situazione meteo invariata al pomeriggio con selenio velati peruvia alte e stratificate nuvolosità e stratificate in transito anche al contempo Tuttavia asciutto ovunque al sud soleggiato fin dal primo mattino sulle regioni meridionali e insulari no quel nubi sparse sulle Isole maggiori possibili azioni al pomeriggio sulla si lamenta la trovo il tempo si manterrà stabile tempo stabile su tutte le regioni in serata in nottata le temperature sono in aumento specie al centronord Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa