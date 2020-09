Meteo Roma del 26-09-2020 ore 19:15

meteo bene ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord tempo instabile al mattino sulle regioni nord-occidentali fenomeni in estensione a quasi tutte le regioni nel corso del pomeriggio sera con temporali intensi locali nubifragi al centro inizio di giornata con locali e risultati Alto Tirreno ulteriore peggioramento nelle ore pomeridiani e serali come al tempo diffuso sulle regioni tirreniche al sud ampie schiarite su Gran parte delle regioni ma con peggioramento in vista su Sardegna e Campania nella seconda parte di giornata con piogge o temporali sparsi al pomeriggio possibilità di temporali sul Salento temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa