Meteo Roma del 26-10-2021 ore 06:10

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti sulla Romagna al pomeriggio qualche apertura tra Liguria e Piemonte nessuna variazione di rilievo altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con schiarite a partire dai settori occidentali al centro cieli coperti con pioviggini associati al mattino nel corso del pomeriggio tempo più stabile sulla Toscana altrove non sono attesi cambiamenti in serata maltempo insistente sul Marche Abruzzo migliora sulla Toscana Umbria e Lazio con nuvolosità alternata a schiarite al sud forte maltempo sulla Calabria al mattino piogge sparse altrove Certo in Sardegna dove avremo nuvolosità alternate a schiarite nel pomeriggio insistono le precipitazioni su Calabria e Sicilia non sono previste variazioni di rilievo altrove in serata acquazzoni e temporali sulla Sicilia residue piogge tra Molise e campagna temperature minimeisole maggiori nord di Noventa altrove massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa