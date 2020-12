Meteo Roma del 26-12-2020 ore 19:15

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord graduale peggioramento in arrivo con prime precipitazioni nevose fino a quote molto basse sul Piemonte Valle d’Aosta al pomeriggio neve diffusi nottata fino in pianura padana residue nevicate anche Romagna il primo mattino fino a 200 metri di quota al centro piogge e nevicate alla primo mattino su Umbria Marche Abruzzo migliori al pomeriggio con tempo stabile prima dell’arrivo di un nuovo peggioramento meteo iniziare dalla Toscana con piogge nevicate fino a quote molto basse in nottata al sud tempo perturbato con molte nuvole associato a piogge sparse sia sui settori peninsulari che sulla Sicilia neve sulle alture oltre i 600200 metri di tempo stabile in Sardegna temperature in ulteriore calo con valori sotto la media le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa