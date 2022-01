Meteo Roma del 27-01-2022 ore 19:15

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli soleggiate nebbia o nubi basse su Pianura Padana e Liguria isolate nevicate sulle Alpi Orientali oltre gli 800 metri al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi e nebbia o foschia in pianura padana al centro al mattino molto nuvolosità in transito su tutte le regioni mi accontento ancora asciutto al pomeriggio pioggia in arrivo sulle regioni adriatiche neve in Appennino altre 1200-1300 metri in serata residue piogge sulle coste adriatiche sereno o poco nuvoloso sui restanti settori al sud Al mattino deboli piogge sulle coste tra Campania e Calabria e variabilità al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulle regioni peninsulari con neve oltre i 1300 metri asciutto sulle Isole maggiori in serata ancora tempo instabile con piogge sparse neve oltre gli 800 1200 metri è ancora asciuttosulle Isole temperature minime stati da nord nel momento al centro-sud e isole massimo elevamento al nord e stazionarie sul resto d’Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa