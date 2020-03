Meteo Roma del 27-03-2020 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto dei previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nubi su tutte le regioni con tempo instabile tra basso Piemonte Liguria ed emilia-romagna Quota neve oltre i 100 300 m piaciuto sui rimanenti settori al centro condizioni di mercato maltempo sulle regioni adriatiche con precipitazioni abbondanti neve intensa sull’Appennino inizialmente oltre ai 300-400 metri in successivo rialzo fine 1300-1500 m migliora sulle tirreniche in serata al sud possibilità di oggi sui settori ionici di Calabria Puglia e Basilicata molte nubi altrove con piogge diffuse di moderato forte intensità qualche schiarita in più sulla Sardegna nel sud della Sicilia temperature in generale aumento sia nei valori minimi e valori massimi le previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa