Meteo Roma del 27-04-2019 ore 19:15

meteo appuntamento con il meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia maltempo con piogge temporali diffusi specialmente durante le ore centrali della giornata sul nord-est neve sulle Alpi oltre i 1500 m di quota con accumuli abbondanti sulla Carnia e sulle Dolomiti bellunesi tempo stabile invece al nord ovest al centro Italia condizioni di stabilità al mattino con poco o irregolarmente nuvolosi peggioramento in arrivo al pomeriggio con pioggia e temporali specie tra Toscana ed Umbria fenomeni sparsi in serata tra Marche ed Abruzzo nevosi fino a 1600 m di quota al Sud Italia giornata di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso fin dal mattino eccetto in Campania dove non si esclude la possibilità di piogge o acquazzoni fin dal mattinotemperature in ulteriore calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano per ulteriori dettagli www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa