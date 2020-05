Meteo Roma del 27-05-2020 ore 06:10

meteo aggiornamento meteo Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi al nord è bel tempo e sole prevalente su tutti i settori Salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nordoccidentali al centro la giornata inizia con nubi irregolari in Abruzzo e deboli più lungo le coste sei un altrove nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile soleggiato altrove al sud e sulle Isole piogge o locali acquazzone sulle regioni meridionali peninsulari faccio tra Molise Puglia Basilicata e Calabria più soleggiato è stabile altrove tendenza generale stabilita dalla serata su tutte le regioni in generale calo previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

