Meteo Roma del 27-05-2021 ore 06:10

meteo en ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord in graduale peggioramento al mattino qualche precipitazione su Trentino e Triveneto asciutto altrove con cieli sereni al pomeriggio temporale sui settori Alpini appenninico tosco-emiliano stabile sulla valle del Po residue piogge in serata ancora sul tardi A 31 e Triveneto con sconfinamenti sulle zone pianeggianti sereno altrove al centro giornata nel complesso stabile al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio Ampi spazi di sereno al cadenzamento sull’abruzzo in serata non sono previste variazioni di rilievo con qualche nube bassa lungo le coste del Lazio a sud Al mattino avremo un transito di precipitazioni sulla Sicilia mentre sul resto dei settori cieli risulteranno poco nuvoloso al pomeriggio le piogge raggiungeranno la Calabria meridionale e sereno o poco nuvoloso altrove in serata tempo tiene niente asciutto e stabile temperature minime in rialzo al nord e sulle Isole maggiori in calo altrove massime stazionarie allenamentole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa