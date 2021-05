Meteo Roma del 27-05-2021 ore 19:15

meteo Enel ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord in graduale peggioramento al mattino qualche precipitazione su Trentino Triveneto asciutto altrove con Cherry sereni al pomeriggio temporale sui settori Alpini appenninico tosco-emiliano stabile sulla valle del Po residue piogge in serata ancora sul tardi a Trentino e Triveneto con sconfinamenti sue zone pianeggianti sereno altrove al centro giornata nel complesso stabile al mattino c’è lì poco irregolarmente nuvolosi su tutti i settori al pomeriggio Ampi spazi di sereno coppa cadenzamento sull’abruzzo in serata non sono previste variazioni di rilievo con qualche nube bassa lungo le coste del Lazio al sud Al mattino avremo un transito di precipitazioni sulla Sicilia mentre sul resto dei settori cieli risulteranno poco nuvoloso al pomeriggio le piogge raggiungeranno la Calabria meridionale sereno o poco nuvoloso altrove in serata tempo pienamente asciutto e stabile temperature minime in rialzo al nord e sulle Isole maggiori in calo altrove massime stazionarie o in aumentole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa