Meteo Roma del 27-11-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare un attimo con neve sulle Alpi e qualche pioggia su Liguria Triveneto al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni estesi anche alla Romagna in serata si rinnovano condizioni di maltempo Quota neve in calo in collina sulle Alpi intorno ai 1000 metri sull’Appennino settentrionale al centro al mattino maltempo sui settori tirrenici con neve in Appennino a quote di montagna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto sul PC in serata attese forti piogge su Toscana Umbria e Lazio neve in calo fino ai 1100 1300 metri al sud maltempo al mattino con piogge e temporali su Campania Basilicata e Sardegna variabilità altrove pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati in serata attesa ancora qualche pioggia su Sardegna Campania e Basilicata cieli sereni o poco nuvolosi altrove temperature minime stabili in rialzo massime stabilile previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa