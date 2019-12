Meteo Roma del 27-12-2019 ore 06:10

meteo appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di oggi al nord tempo in prevalenza stabile ma con nuvolosità irregolare entrati dal mattina locali nevicate sulle Alpi di confine oltre 900 1100 metri al centro nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo tra la sera da notte tempo in peggioramento con piogge acquazzoni sparsi sul versante Adriatico e neve sull’Appennino fin verso i 700-800 metri al sud sulle regioni nuvolosità irregolare e alternato spazi di sereno sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto Salvo locali piogge dalla Sicilia settentrionale entro notte il peggiore specie sul versante Adriatico con piogge sparse neve fin verso i 900 metri temperature in generale diminuzione specie nei valori massimi previsioni a cura del centro meteo italiano

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa