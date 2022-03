Meteo Roma del 28-03-2022 ore 20:10

meteo Ben ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nubi sparse a tratti anche compatte ma senza fenomeni associati al pomeriggio attesa nuvolosità medio-alta in transito più coperto sull’arco Alpino peggiore in serata con precipitazioni sulle Piemonte Valle d’Aosta fenomeni in estensione su tutti i settori settentrionali nella notte con neve fin verso il 1300 1400 m al centro al mattino velature in transito su tutti i settori pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con maggiori addensamenti tra Toscana e Umbria in serata attese precipitazioni sulle coste della Toscana in estensione nella notte sulle restanti regioni centrali al sud c’è lì poco regolarmente nuvolosi al mattino con locali aperture sulla Calabria al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo con ancora tempo asciutto in serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse appese nella notte anche su campagna Molise Buzztemperature minime Sabry un calo al Centro Sud in via Brianza Nord sulla Sardegna massime in calo al settentrione e sulle regioni tirreniche in debole aumento altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa