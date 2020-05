Meteo Roma del 28-05-2020 ore 06:10

meteo nuovo aggiornamento meteo a un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli oggi guarda nuvolosità in generale aumento sin Dalle prime ore del mattino a partire dai settori centro-orientali e a seguire in estensioni a quasi tutte le regioni equazioni al pomeriggio sui rilievi e locali temporali nottata su Veneto e Friuli al centro cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino l’ordinamento un po’ ovunque nella seconda parte della giornata ma senza fenomeni dirgli al sud e sulle Isole bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni Salvo innocue nubi in transito al pomeriggio in serata sulle zone peninsulari temperature minime in calo massime in aumento previsioni a cura del centro meteo italiano www.centrometeoitaliano.it meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa