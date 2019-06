Meteo Roma del 28-06-2019 ore 19:15

meteo benvenute l’appuntamento con il meteo le previsioni per la giornata di domani al nord c’è regolarmente nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio con addensamenti attratti compatti ma senza fenomeni alternati a qualche schiarita al centro tempo stabile generalmente soleggiato nelle ore di urne Salvo qualche nube in Appennino specie al pomeriggio al sud sole prevalente sulle regioni meridionali mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare specie su Campania Basilicata e Sicilia ma senza fenomeni temperature in generale Dimmi i minimi che in quelli massimi previsioni a cura del centro meteo italiano meteo

