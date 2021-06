Meteo Roma del 28-06-2021 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi a nord mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio pioggia e temporali sull’arco Alpino altro vi cieli sereni o poco nuvolosi in serata impostabile con cieli sereni o parzialmente nuvolosi nessuna variazione nelle ore notturne Al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto sereni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ancora cieli soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni al sud tempo stabile al mattino qualche nube in transito sulla Sicilia occidentale ma senza fenomeni associati al pomeriggio nuvolosità irregolare tra Sicilia e Calabria altrove nessuna variazione attesa in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cherry sereni o poco nuvolosi temperature minime in calo al sud inviare rialzo al centro-nord e Sardegna massime stabili o in aumento le previsioni del tempo sono a qcentro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa