Meteo Roma del 28-07-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord ancora instabilità al mattino piogge e temporali sui settori Alpini e prealpini con locale sconfinamento sulle aree adiacenti e qualche pioggia sulla Liguria piaciuto il Nordest al pomeriggio pioggia e temporali sparsi su tutte le regioni più stabile in Emilia Romagna migliore in serata una con residue piogge su Alpi Prealpi con locale sconfinamento al centro giornata stabile al mattino qualche nube in transito senza fenomeni associati al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo con l’assenza di precipitazioni cieli poco nuvolosi ampie schiarite in arrivo in serata con cieli sereni ovunque al sud Giornata soleggiata al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo Salve qualche nube nelle zone interne ma sempre con tempo asciutto in serata si rinnovano condizioni di bel tempo su tutti i settori con Cieli in prevalenza sereni temperature minime stabili o in lieve diminuzione massimeazionarie le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa