Meteo Roma del 28-07-2022 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al mattino locali piogge sulle Alpi centro orientali sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio stabilimento con acquazzoni temporali sparsi su tutte le regioni più asciutto su Romagna e pianure Venete in serata ancora maltempo di graduale miglioramento in arrivo da Ovest al centro al mattino ho tempo stabile con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in Appennino soleggiato altrove in serata tempo stabile su tutti i settori con Cieli poco nuvolosi qualche pioggia in arrivo nella notte in Toscana al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni ovunque al pomeriggio ancora sole prevalente su tutte le regioni isolate piogge sui rilievi della Basilica in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori temperature minime massime stabili o in lieve rialzo al Nord Est sulle regioni adriatiche stabili o in lieve calo sul restole previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa