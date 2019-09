Meteo Roma del 28-09-2019 ore 06:10

meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord possibili piogge acquazzoni soprattutto nelle ore di urne con fenomeni localmente intensi sulla Liguria tra Veneto e Friuli addensamenti anche compatti in serata in nottata ma con tempo asciutto su tutti al centro condizioni di tempo generalmente stabile sia migliore diurne che quelle serali ma con nuvolosità in transito per il versante tirrenico che in quello Adriatico con addensamenti a tratti così al sud sole prevalente al Sud Italia al mattino al pomeriggio eccetto qualche locale nuove sulle coste tirreniche mi progressivo diradamento cieli sereni o poco nuvolosi anche nelle ore serali è sempre con te o prevalentemente temperature stabili un leggero metto sia i valori minimi che in quelli massimo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa