Meteo Roma del 28-09-2019 ore 19:15

meteo e ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord cieli irregolarmente nuvolosi sia nelle ore di urne che in quelle serali con addensamenti a tratti anche compatti alternati sulla locali schiarite il tempo rimarrà generalmente stabile Salvo qualche giornata o pioviggine su Liguria e Friuli al centro giornata all’insegna della generale stabilità ma molte nubi e tratti anche consistenti sia sul versante tirrenico che sugli appennini Maggiori schiarite Invece sul versante Adriatico sia delle ore che in quelle serali al sud tempo stabile generalmente soleggiata mattina il pomeriggio sulle regioni meridionali fatta eccezione per quella locale non vedi no qua c’ho le coste tirreniche cieli sereni o al più poco anche gli errori serali con tempo sempre asciutto temperature in lieve aumento nei valori minimi massimi stabili o in lieve calo le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

