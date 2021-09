Meteo Roma del 28-09-2021 ore 19:15

meteo ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata del tutto stabile al mattino cielo in prevalenza sereni su tutti i settori al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni locali addensamenti sui settori alpini in serata ancora tempo stabile compri i cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del nord al centro al mattino tempo stabile concedi completamente sereni su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con sole prevalente su tutti i settori in serata vengono le condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile sulle regioni peninsulari con cieli sereni o poco nuvolosi Maggiore nuvolosità sulle Isole maggiori con isolate piogge in Sicilia al pomeriggio qualche pioggia in Sicilia bel tempo altrove migliore in serata con tempo asciutto con quei cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime aumento il centro sulla Sardegna in calo altrove massime in generale o metto le previsioni del tempoquella del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa