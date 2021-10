meteo e Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino ho tempo stabile congeli Siri comunque al pomeriggio nessuna variazione attesa con sole prevalente su tutte le regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli stellati e qualche velatura in arrivo in Romagna al centro al mattino tempo asciutto con qualche nube tra Lazio e Abruzzo e sereno altrove al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e velature in transito a sud Al mattino più agente temporali Sicilia locali più vicini Molise asciutto altrove con nuvolosità variabile maggiori aperture in Sardegna al pomeriggio ancora maltempo in Sicilia variabilità asciutta in serata piogge sparse su Sicilia asciutto con Cieli poco nuvolosi altrove temperature minime in calo al centro-sud e isole maggiori stabilimento al nord macchine stazionarie un miglioramento da nord a sud in calo sullemaggiori previsioni del tempo sulla cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa