Meteo Roma del 28-10-2021 ore 19:15

meteo Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino ho tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti al nord ovest al pomeriggio nessuna variazione di rilievo Salvo delle isolate piogge su Valle d’Aosta e Liguria di Ponente in serata ancora tempo stabile asciutto con nuvolosità irregolare isolate piogge sulle Alpi centro-occidentali al centro al mattino tempo asciutto congeli poco irregolarmente nuvolosi al pomeriggio isolate piogge sul basso Lazio invariato altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino piogge e temporali su Calabria e isole maggiori asciutto altrove con nubi sparse al pomeriggio ancora piogge e temporali si stesse regioni intensificazione su Sicilia e Calabria meridionale nessuna variazione altrove in serata ancora piogge e temporali tra Calabria e Sicilia variabilità assoluta altrove temperature minime in calo sulle Isole maggiori è stazionariamassime stabilire calo specie al nord le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano buon proseguimento di ascolto meteo

