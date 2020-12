Meteo Roma del 28-12-2020 ore 06:10

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi giornata di maltempo invernale con precipitazioni anche intense neve fino in pianura fenomeni spostamento tra mattina e pomeriggio da nord-ovest verso Nordest della Sera tempo in miglioramento con residue precipitazioni solo su Liguria e Friuli al centro tempo instabile perturbato con piogge e temporali Che interesseranno tutte le regioni Ma che risulteranno più intensi su Toscana Umbria e Lazio neve abbondante sui rilievi generalmente oltre 1100 1400 m graduale miglioramento dalla sera al sud molte nuvole in transito durante la giornata sulle regioni meridionali con piogge acquazzoni sparsi su Campania Molise e Sardegna entro la sera fenomeni in estensione anche a Basilicata Puglia e settentrionali Sicilia occidentale temperature minime massime stazionarie o in lieve calo al Nord in aumento al centro-sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteoitaliano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa