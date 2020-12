Meteo Roma del 28-12-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani nord tempo per cemento instabile al mattino con precipitazioni localmente intense su Liguria di Levante sul Friuli altrove cieli irregolarmente nuvolosi neve sull’arco Alpino a bassa quota al pomeriggio precipitazioni sparse con possibile acquazzoni sul Friuli in serata si rinnovano piogge e nevicate sull’arco Alpino oltre 200 metri di quota al centro tempo instabile al mattino con schiarite sui versanti adriatici al pomeriggio non è regolare ancora precipitazioni localmente intense sulla Toscana settentrionale in serata maltempo diffuso sulle regioni occidentali neve da gli 800-1000 metri di quota Azzurro di instabilità sulle regioni meridionali tra Sardegna campagna Salento è Calabria piaciuto altrove con qualche schiarita al pomeriggio precipitazioni sui medesimi settori senza particolari variazioni in serata tempo diffusamente instabiletra Sicilia e Calabria temperature minime e massime in lieve aumento su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

