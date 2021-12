Meteo Roma del 28-12-2021 ore 19:15

meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli coperti con pioviggini sulla Liguria al pomeriggio a te sei precipitazioni più intense fra Liguria ed emilia-romagna pioviggini su Piemonte Lombardia in serata si rinnovano condizioni tempo diffuso neve sulle Alpi oltre i 1000 metri sull’Appennino settentrionale oltre 1400 1600 m al centro al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con isolate piogge sulla Toscana al pomeriggio numero di più compatto e piogge in estensione sulla Toscana in serata maltempo diffuso su tutti i settori con piogge intense sul litorale tirrenico neve in Appennino oltre 1600 metri al sud maltempo in Campania Calabria e isole maggiori asciutto altrove con molte nubi al pomeriggio cieli coperti con precipitazioni insistenti sui medesimi settori ma senza fenomeni di rilievo associati in serata piogge sparse sullesolare sulla Sicilia più asciutto su Puglia e Sardegna temperature minime stazionarie o in lieve calo al centro-nord generalmente stabili al sud massimi neve caldo al centro-sud in rialzo altrove le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa