Meteo Roma del 29-01-2020 ore 19:15

meteo venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord nubi in transito con deboli piogge possibili al mattino sulla Liguria di Levante sul Friuli Veneto e Romagna fenomeni in attenuazione durante le ore pomeridiane condizioni meteo neve oltre 1000 metri al centro molte nubi sulle regioni tirreniche con piogge sparse sui settori costieri tirannici al mattino precipitazioni più diffusa al pomeriggio eccetto sulle regioni adriatiche miglioramento in serata o nottata di pioggia al mattino su Sicilia Calabria Trento fenomeni in estensione al pomeriggio su tutte le regioni insetti in Sardegna con Cieli nuvolosi precipitazioni anche in serata neve sulla Sila oltre 1500 metri di quota temperature stazionarie o in lieve rialzo nei valori massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa