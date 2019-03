Meteo Roma del 29-03-2019 ore 19:15

meteo Ben ritrovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord quindi di tempo stabile con sole prevalente al mattino o al pomeriggio eccetto Qualche nuova innocua Sul delta del Po Comi su Alpi Orientali Appennino cieli sereni anche in serata e nottata su tutti i settori al centro tempo asciutto e generale è soleggiato nelle ore di urne sia sulle coste che sulle zone interne eccetto locali addensamenti pomeridiani in Appennino in serata in nottata si rinnovano condizioni generali stabilità con cieli sereni al sud giornata all’insegna del tempo stabile con Ampi spazi di sereno fin dal mattino possibile addensamenti anche compatti specie sui settori peninsulari tra il pomeriggio e una serata ma senza fenomeni di rilievo temperature stazionarie in leggero aumento sia anche in quelli massimi le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa